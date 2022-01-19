Ещё в трёх регионах выявлены случаи заболевания «омикрон»-штаммом
Первые заражения «омикроном» выявили в Томской области, на Кубани и Ямале
Сергей Князев
Сергей Князев
09:56, 19 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Первый случай «омикрон»-штамма коронавируса зарегистрирован в Томской области, сообщил губернатор региона Сергей Жвачкин. Его слова приводятся в сообщении на портале областной администрации. Также первые случаи заболевания «омикроном» выявлены на Кубани и на Ямале.
До масштабной волны ещё есть время, но нам всем нужно использовать его для подготовки, чтобы сберечь здоровье людей. Призываю всех строго соблюдать масочный режим, а при первых острых признаках респираторного заболевания оставаться дома, — заявил губернатор Томской области.
Глава региона поручил увеличить объёмы тестирования, предусмотреть возможность расширения количества операторов кол-центров и перевода части сотрудников на дистанционный режим работы, а также организовать постоянный мониторинг цен на соответствующие лекарства в аптеках.
Кроме того, первые два случая заражения «омикроном» выявлены в Краснодаре, сообщили РИА Новости в региональном управлении Роспотребнадзора. Накануне власти края сообщали об отсутствии этого штамма в регионе.
Также случаи заражения вариантом «омикрон» выявлены у четырёх взрослых и двоих детей в Ямало-Ненецком автономном округе. Сообщается, что пациенты прибыли из-за границы.
Болезнь протекает в лёгкой форме, ямальцы соблюдают карантин и проходят лечение амбулаторно, — говорится в сообщении на сайте правительства региона.
Отмечается, что регион обеспечен запасом лекарств и свободным коечным фондом, при необходимости будет развернут резерв. Сейчас в инфекционных отделениях и ковидных госпиталях занято около 190 коек.
Во вторник, 18 января, вице-премьер Татьяна Голикова предоставила информацию, что на тот день «омикрон» был найден в 42 субъектах РФ, однако он всё ещё встречается реже, чем штамм «дельта», на который приходится около 60% всех заражений в стране.