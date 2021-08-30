Стало известно, когда появится вакцина от коронавируса в виде капель в нос

Вакцина от коронавируса в виде капель в нос может стать доступной осенью 2022 года после клинических испытаний. Об этом заявил гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, вакцина в виде назального спрея исследуется во многих лабораториях мира, но в основном на лабораторных животных. Он уточнил, что с учётом необходимости проведения клинических исследований препарат может поступить в оборот следующей осенью.

Ранее сообщалось, что учёные из центра имени Гамалеи готовы начать клинические исследования назальной вакцины от коронавируса. Она представляет собой второй компонент препарата «Спутник V», который распыляется в нос с помощью специального шприца с насадкой. Вакцина может быть зарегистрирована в 2022 году.