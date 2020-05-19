Ещё 75 москвичей умерли от коронавируса

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У людей с избыточным весом более высок риск заразиться коронавирусом. При этом у таких пациентов заболевание часто протекает в тяжёлой форме, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева.

По её словам, ожирение автоматически определяет человека в группу риска, так как у людей с лишними килограммами снижен иммунитет, поэтому организм не может справиться с инфекцией. Малышева объяснила, что жировые...