Ещё 75 москвичей умерли от коронавируса

Количество погибших пациентов с COVID-19 увеличилось на 75 человек за последние сутки, передаёт оперштаб. Жертвами эпидемии стали уже 1726 москвичей.
Скончались 75 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, — говорится в сообщении.
Согласно данным Роспотребнадзора, показатель смертности 19 мая оказался вторым среди максимальных с момента появления коронавируса в Москве. Рекорд зафиксировал 17 мая — 77 погибших.
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