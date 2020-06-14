Ещё 53 человека умерли от коронавируса в Москве

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Переболевшие коронавирусной инфекцией часто испытывают озноб после выздоровления. Это связано с нарушением центра терморегуляции в центральной нервной системе. Медики пока не могут сказать, временное ли это нарушение или постоянное.

По словам врача-эндокринолога, кандидата медицинских наук Зухры Павловой, в настоящий момент нет никаких клинических рекомендаций для устранения такого состояния. С физиологической точки зрения озноб происходит после спазма кровеносных сосудов, когда...