Здоровье

Ещё 53 человека умерли от коронавируса в Москве

23:19, 14 июня 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве от коронавирусной инфекции за сутки скончались 53 человека.

Такие данные привёл оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

В Москве скончались 53 пациента, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — привели сообщение оперштаба в РИА Новости.

Уточняется, что ранее стало известно о 48 жертвах коронавирусной инфекции.

Общее число случаев с летальным исходом — 3334.

Как писал NEWS.ru ранее, в Москве за сутки выявили 1477 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число заражённых в столице достигло 205 905 человек. По данным на утро 14 июня, выздоровели 2133 человека.

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