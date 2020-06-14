Ещё 53 человека умерли от коронавируса в Москве

https://static.news.ru/photo/8f34953a-ae7c-11ea-b0ad-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Москве от коронавирусной инфекции за сутки скончались 53 человека.
Такие данные привёл оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
В Москве скончались 53 пациента, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — привели сообщение оперштаба в РИА Новости.
Уточняется, что ранее стало известно о 48 жертвах коронавирусной инфекции.
Общее число случаев с летальным исходом — 3334.
Как писал NEWS.ru ранее, в Москве за сутки выявили 1477 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число заражённых в столице достигло 205 905 человек. По данным на утро 14 июня, выздоровели 2133 человека.