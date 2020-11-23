Эрозия не болезнь: гинекологи сменили подход в лечении патологии

https://static.news.ru/photo/d7197122-29c4-11eb-960c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pexels

Только в 30% случаев эктопию шейки матки (эрозию) необходимо прижигать, в остальных ситуациях требуется лишь долгосрочное наблюдение. Об этом NEWS.ru сообщила руководитель центра гинекологии, онкологии, репродуктивной и эстетической медицины врач высшей квалификационной категории Екатерина Жуманова. Такая манипуляция несёт в себе множество рисков и не всегда оправданна.

Воздействие, безусловно, негативно влияет и на шейку матки, образуя рубцовые изменения. В будущем это может обернуться проблемами с прохождением ребёнка через родовые пути, — утверждает эксперт.

Рисковать стоит только в тех случаях, когда женщина инфицирована ВПЧ или наблюдаются очень серьёзные поражения тканей, сообщила гинеколог. Сама же эрозия не оказывает существенного воздействия на женские репродуктивные органы.

Медицинское сообщество России 2012 году признало эктопию вариантом нормы. Особенно у женщин до 25 лет, сообщил NEWS.ru врач-гинеколог Тимофей Кирпа-Иванов. Хотя многие врачи старой школы по-прежнему считают её заболеванием. Между тем физиологически это не так, утверждает он.

Тем не менее вероятность некоторых заболеваний у женщин с эрозией увеличивается. Например, она становится «хорошим резервуаром для хронической инфекции», сообщил врач. Также эктопия увеличивает вероятность появления дисплазии шейки матки — предракового заболевания. Поэтому пациенткам с эрозией врач рекомендует регулярно обследоваться во избежание неожиданных сюрпризов.