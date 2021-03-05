«ЭпиВакКорону» разрешили применять на пожилых людях

https://static.news.ru/photo/60490a64-7d91-11eb-858c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Применение российской вакцины «ЭпиВакКорона» одобрили для людей старше 60 лет. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Вакцина «ЭпиВакКорона» успешно прошла открытое клиническое исследование ІII–IV фазы среди лиц в возрасте от 60 лет и старше, — говорится в сообщении.

Исследования показали, что для этой категории людей вакцина безопасна и даёт хороший иммуногенный результат. В связи с такими результатами препарат был одобрен для использования на пожилых людях, передаёт ТАСС.

На основании заявления и документов по результатам экспертиз Минздрав РФ 3 марта принял решение о внесении изменений в регистрационное досье вакцины. В новой редакции инструкции к препарату говорится о том, что он показан для профилактики коронавируса у взрослых старше 18 лет.

Массовая вакцинация населения в России стартовала 18 января. В настоящее время граждан прививают преимущественно вакциной «Спутник V». Кроме неё в стране зарегистрированы ещё две вакцины — «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что страна не испытывает дефицита вакцин. Он также отметил, что темпы вакцинации будут наращиваться.

Ранее NEWS.ru писал, что в России процедуру вакцинации от COVID-19 прошли порядка 4 млн человек. Об этом рассказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ академик РАН Николай Брико. Специалист отметил, что в настоящее время в России наблюдается выраженная тенденция к снижению числа новых заражений. По его словам, случаи повторного заражения COVID-19 возможны, но они редки.