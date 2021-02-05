«ЭпиВакКорона» может оказаться безопаснее для аллергиков и онкобольных

https://static.news.ru/photo/387d1ed4-6852-11eb-b25a-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора/АГН «Москва»

Директор Центра развития здравоохранения Московской школы управления Сколково Марина Велданова считает, что вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» может быть безопаснее для аллергиков и раковых больных по сравнению с другими препаратами.

Специалист напомнила, что ускоренный порядок регистрации вакцин стал возможен после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией.

По словам Велдановой, в 2020 году разрабатывалось примерно 200 потенциальных препаратов от коронавируса, однако только шестью из них начали прививать людей. Эксперт отметила, что обычно для допуска использования вакцины на людях требуется десять лет, однако из-за ЧС этот срок был значительно сокращён.

Отличие от «Спутника V», разработанного центром Гамалеи, заключается в том, что «ЭпиВакКорона» — пептидная вакцина, а не векторная. Она сделана из трёх составных частей генома коронавируса, которые наиболее устойчивы к мутации. Есть предположение, что эта вакцина может оказаться безопаснее для аллергиков и онкобольных, — сказала директор Центра развития здравоохранения Московской школы управления Сколково.

Велданова добавила, что с апреля станет доступна вакцина «КовиВак». Она сделана на базе убитого вируса, что позволяет вырабатывать антитела ко всем белкам коронавируса. Предполагается, что эту вакцину будет легче перевозить и хранить, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что у человека, который сделает себе прививку от коронавирусной инфекции препаратом «ЭпикВакКорона», иммунитет, предположительно, будет сохраняться в течение года. Об этом в разговоре с журналистами сообщила исполняющая обязанности заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству ГНЦ «Вектор» Татьяна Непомнящих.