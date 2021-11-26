Эпидемиологи назвали способы уберечься от «омикрона»

Опрошенные «Известиями» вирусологи заявили, что штамм «омикрон» уже мог проникнуть в Россию или же окажется в стране в ближайшее время. По мнению экспертов, защититься от нового штамма помогут вакцинация и масочный режим.

Свежевакцинированные люди будут устойчивы и к новому штамму, но даже им понадобится дополнительная защита — маски. Прививки и маски по-прежнему являются самыми эффективными способами индивидуальной защиты своего здоровья, - заявил вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов.

Он добавил, что в мире всегда будут люди с ослабленным иммунитетом, а для того, чтобы остановить пандемию, необходима всеобщая вакцинация. Нетесов также предостерёг людей от идеи, что людей со слабым иммунитетом не стоит прививать, так как эти люди впоследствии могу стать суперраспространителями.

Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ревакцинироваться от ковида после применения «Спутника V» можно любой вакциной, но лучшую защиту даёт комбинация со «Спутником Лайт». Он также добавил, что мРНК-вакцины, такие как Moderna или Pfizer, лучше бустировать «Спутником V».