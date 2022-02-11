Эпидемиолог: ВА.2 не может протекать тяжелее исходного «омикрон»-штамма

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил, что подвид «омикрон»-штамма коронавируса ВА.2 не может протекать тяжелее исходной мутации. Специалист уточнил, что новый подвид более заразен, но не представляет большей опасности, пишет ТАСС.

Нельзя сказать, что инфекция, обусловленная «омикроном» ВА.2, будет протекать тяжелее, чем исходный вариант штамма «омикрон». Он является более заразным, но не более тяжёлым, — пояснил специалист.

Он добавил, что в некоторых странах началась новая волна пандемии, чему поспособствовал как раз подвид «омикрона». По словам Горелова, на текущий день BA.2 является преобладающей мутацией во многих государствах.

Ранее врач-отоларинголог Владимир Зайцев заявил, что у заболевших «омикроном» пациентов нередко ухудшается слух и чтобы избежать этого, нужно обратиться к врачу и восстановить просвет слуховой трубы. При этом он подчеркнул, что избавиться от вызванной «омикроном» глухоты самостоятельно невозможно.