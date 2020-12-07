Эпидемиолог: третья волна COVID-19 будет в разы мощнее нынешней

https://static.news.ru/photo/5812dc14-3893-11eb-bf47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В России очередная волна коронавирусной инфекции станет «новогодней» и будет в полтора раза сильнее предыдущей. Об этом заявил доктор медицинских наук, профессор, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров.

Это нормально. Если ты знаешь реальную картину. Поэтому вот та пурга, которую гонит, извините за ненаучный оборот, министр здравоохранения, не имеет под собой никаких объективных оснований, — высказал своё мнение Гундаров в беседе с «Царьградом».

До этого учёные из Санкт-Петербурга провели исследование и попытались выяснить, когда пройдёт пик пандемии COVID-19. Они предполагают, что в России он наступит в декабре. Москва столкнётся с ним 10–12 декабря, а Северная столица — 16-го.

В других регионах страны пик придётся на 21–22 декабря. Прогнозируется, что одномоментно в этот период будут болеть от 514 до 517 тысяч человек.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, ситуация с распространением коронавирусной инфекции на территории России остаётся всё ещё тревожной. В значительной степени это связано с тем, что серьёзный уровень прироста наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге. На столицу и город на Неве приходится до 40% от общего числа новых случаев заражения.

Как сообщал NEWS.ru, ранее комитет Госдумы по охране здоровья направил обращение к вице-премьеру России Татьяне Голиковой с просьбой расширить программу дополнительных выплат за работу с заразившимися коронавирусом пациентами.