Эпидемиолог сравнила постковидный синдром после «дельты» и «омикрона»

Постковидный синдром после перенесённого штамма «омикрон» сопровождается меньшим количеством симптомов, чем после заболевания штаммом «дельта». Таковы выводы предварительных наблюдений специалистов. Об этом ТАСС рассказала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Пока в целом складывается впечатление, что после «омикрона» у переболевших остается меньше симптомов, чем после его предшественника. Реже отмечаются признаки тромбозов, устойчивые сердечно-сосудистые и желудочно-кишечные нарушения, — сообщила эксперт.

Руженцова подчеркнула, что такое положение вещей можно связать с наличием иммунитета у многих заразившихся «омикроном», более молодыми возрастом пациентов и во многих случаях более быстрым началом терапии, связанным с ярко выраженными симптомами инфекции.

Кроме того, у ранее вакцинированных какие-либо последствия после перенесённого коронавируса встречаются заметно реже. У молодых они практически отсутствуют.

В старших возрастных группах чаще после получения отрицательного результата ПЦР-теста сохраняется кашель, слабость, снижение работоспособности или способности к самообслуживанию, — добавила Руженцова.

Ранее профессор Наталья Пшеничная предположила, что пик заболеваемости коронавирусом в России следует ожидать в середине февраля. После этого, по её прогнозам, уровень заражений может резко пойти на спад.