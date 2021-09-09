Эпидемиолог Роспотребнадзора спрогнозировал будущее коронавируса

По прошествии времени активность коронавируса снизится, и он займёт свою нишу в числе других возбудителей ОРВИ. При этом вирус внесёт изменения в общую структуру заболеваемости респираторными инфекциями. Такого мнения придерживается ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, пишет «Российская газета».

Он пояснил, что сейчас вирус стремится выжить в человеческой популяции, для чего ему необходимо заразить как можно большее число людей. Однако такая повышенная активность не будет постоянной. Со временем она пойдёт на спад, как это происходит возбудителями других болезней.

Кроме того, специалист напомнил о субъективных факторах снижения заболеваемости ОРВИ, в числе которых, соблюдение дистанции, ношение масок, мытьё рук.

Надо сказать, что эти меры способствовали снижению заболеваемости не только респираторными инфекциями, но инфекциями, в основе передачи которых лежит контактный путь. А это — острые кишечные инфекции и другие болезни «грязных рук», — отметил собеседник издания.

Он также добавил, что единственны способ прекратить пандемию и взять ситуацию с коронавирусом под контроль — вакцинация.

Ранее главврач городской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко предупредил о возможном появлении четвёртой волны коронавируса в конце сентября-начале октября. По его словам, к этом может привести совпадение ряда факторов, в числе которых начало учебного года и возвращение россиян из отпусков. он добавил, что речь идёт не только о коронавирусе, но и о сезонной осенней вспышке заболеваемости гриппом и другими ОРВИ.