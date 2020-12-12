Эпидемиолог Роспотребнадзора перечислила возможные последствия коронавируса

https://static.news.ru/photo/055375c4-3d07-11eb-af97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Последствиями перенесённой коронавирусной инфекции может быть целый спектр различных симптомов, среди которых встречаются и когнитивные нарушения, рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Кроме того, могут наблюдаться утомляемость, слабость, жжение в грудной клетке, головные боли и кашель, передаёт РИА Новости.

В большинстве случаев после перенесённого ОРВИ человек ещё долгое время чувствует слабость и быструю утомляемость. Особенно это характерно для тех, кто перенёс грипп или COVID-19. Также человек может отмечать какие-то когнитивные нарушения, например, снижение памяти, концентрации внимания, — перечислила специалист.

Она добавила, что ряд пациентов испытывает неприятную симптоматику в течение длительного времени. Тахикардия, боль в мышцах и прочие недомогания зачастую сохраняются и после выздоровления. Именно поэтому, подчеркнула врач, не рекомендуется выходить на работу сразу после получения отрицательного теста на коронавирус. Лучше дать организму время на восстановление после инфекции.

Как писал NEWS.ru, патриарх призвал переболевших верующих стать донорами плазмы. Предстоятель благословил настоятелей столичных храмов 13 и 19 декабря по окончании Божественной литургии обратиться с призывом к верующим, которые уже переболели коронавирусом, чтобы те стали донорами плазмы крови. По словам патриарха, переливание плазмы крови является одним из наиболее эффективных средств лечения людей, которые переносят COVID-19 в тяжёлой форме.