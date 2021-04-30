Эпидемиолог Роспотребнадзора объяснил, как остановить коронавирус

Только массовая вакцинация способна довести Россию до нулевых показателей по заболеваемости коронавирусом. Но число привитых должно достигнуть 60–70% от всего населения страны.
Об этом РИА Новости
Тем, кто ещё не вакцинировался от коронавируса, самое время сделать это сейчас. Для улучшения эпидситуации необходимо, чтобы популяционный иммунитет составлял не менее 60–70%, — сказала она.
По словам эксперта, страна не приблизится к концу пандемии, пока все, кто должен привиться, не сделают этого.
Вакцинация на сегодняшний день проводится во всех регионах страны.
Ранее NEWS.ru писал, что российский врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что пример Индии, где сейчас наблюдается «коронавирусный шторм», доказывает: страны, которые раньше не сильно пострадали, «всё равно пострадают». Он отметил, что единственный выход для них — вакцинация.