Эпидемиолог Роспотребнадзора объяснил, как остановить коронавирус

https://static.news.ru/photo/21999bb8-c62f-11ea-883d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Только массовая вакцинация способна довести Россию до нулевых показателей по заболеваемости коронавирусом. Но число привитых должно достигнуть 60–70% от всего населения страны.

Об этом РИА Новости сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Тем, кто ещё не вакцинировался от коронавируса, самое время сделать это сейчас. Для улучшения эпидситуации необходимо, чтобы популяционный иммунитет составлял не менее 60–70%, — сказала она.

По словам эксперта, страна не приблизится к концу пандемии, пока все, кто должен привиться, не сделают этого.

Вакцинация на сегодняшний день проводится во всех регионах страны.

Ранее NEWS.ru писал, что российский врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что пример Индии, где сейчас наблюдается «коронавирусный шторм», доказывает: страны, которые раньше не сильно пострадали, «всё равно пострадают». Он отметил, что единственный выход для них — вакцинация.