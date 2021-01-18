Эпидемиолог рассказала об устойчивости COVID-19 к холодам

https://static.news.ru/photo/7560ca1e-59a0-11eb-8937-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коронавирус может сохранять жизнеспособность при минусовой температуре длительное время, поэтому сильные морозы не отменяют необходимость использовать средства защиты в общественных местах. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

В отношении масок при морозной погоде действуют те же правила, что и при положительной температуре. При скоплении людей на открытом воздухе, то есть при наличии риска несоблюдения в какие-то моменты социальной дистанции, маски носить обязательно, — цитирует Пшеничную РИА Новости.

Она добавила, что на распространение COVID-19 влияет уровень влажности, по этой причине при сухой морозной погоде инфекция распространяется не так активно, как при влажной погоде при температуре около нуля градусов. Пшеничная также призвала не забывать, что на передачу инфекции влияет ещё целый ряд факторов.

Как сообщал NEWS.ru, глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что носить маски будет необходимо до момента формирования популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции. Он объяснил, что вакцинированный или переболевший коронавирусом человек имеет иммунитет от вируса, но при контакте с заболевшим может кратковременно становиться носителем инфекции и заражать окружающих.