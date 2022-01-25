Эпидемиолог рассказала о случаях поражения лёгких при «омикрон»-штамме

Поражение лёгких при «омикрон»-штамме коронавируса развивается после девятого или 10-го дня болезни, сообщила Lenta.ru замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По её словам, в группе риска находятся в первую очередь люди с хроническими заболеваниями и пожилые. Тяжело болеть также могут маленькие дети, у которых может развиться острое воспаление нижних дыхательных путей.

В лёгких «омикрон» размножается в 10 раз медленнее, потому и поражает их значительно реже. Тем не менее развитие поражения лёгких при «омикроне» также может встречаться. Обычно это наблюдается в отдельных случаях после девятого, 10-го дня болезни, — отметила специалист.

Ранее врач-пульмонолог Сергей Пурясев рассказал, что некоторые люди с коронавирусом не замечают признаков пневмонии, пока осложнения не станут серьёзными. Особенно это касается курильщиков, поскольку им сложнее обнаружить воздействие инфекции на лёгкие и они могут не заметить, что характер и частота обычного для них кашля изменились.

Как отметил специалист, в обычной жизни человек использует только 30% возможностей органов дыхания, поэтому при поражении лёгких коронавирусной инфекцией пациенты могут какое-то время не замечать признаков развивающейся пневмонии.