Эпидемиолог рассказала о редком постковидном симптоме

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В ряде случаев переболевшие коронавирусом испытывают снижение чувствительности конечностей или их онемение. Об этом РИА Новости рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По её словам, этот симптом встречается достаточно редко. На него жалуются менее 8% пациентов, перенёсших COVID-19.

Специалист пояснила , что онемение конечностей может возникнуть в связи со снижением питания нервных волокон в острый период болезни. Особенно этому подвержены те, кто страдает хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет.

Ранее сообщалось, что около четверти пациентов с коронавирусом страдают от заложенности ушей. Специалисты заверяют, что данный симптом обратим, слух восстанавливается после выздоровления. После выписки остаточные проявления симптома испытывают в течение нескольких недель 1,5-2% пациентов. Предполагается, что к временному нарушению слуха может приводить вирус, а также это может быть реакцией организма на некоторые лекарства.