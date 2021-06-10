Эпидемиолог рассказала о редком постковидном симптоме

В ряде случаев переболевшие коронавирусом испытывают снижение чувствительности конечностей или их онемение. Об этом РИА Новости рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
По её словам, этот симптом встречается достаточно редко. На него жалуются менее 8% пациентов, перенёсших COVID-19.
Специалист
Ранее сообщалось, что около четверти пациентов с коронавирусом страдают от заложенности ушей. Специалисты заверяют, что данный симптом обратим, слух восстанавливается после выздоровления. После выписки остаточные проявления симптома испытывают в течение нескольких недель 1,5-2% пациентов. Предполагается, что к временному нарушению слуха может приводить вирус, а также это может быть реакцией организма на некоторые лекарства.