Эпидемиолог рассказала о нетипичном симптоме COVID-19

https://static.news.ru/photo/e5a57eea-1e96-11eb-a3dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ariane Lohmar/imageBROKER.com/Global Look Press

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что одним из симптомов коронавирусной инфекции является заложенность ушей.

Этот симптом не так часто упоминают, однако он встречается у значительного количества больных, отметила эпидемиолог в беседе с РИА Новости. Специалист сослалась на данные турецких учёных, которые исследовали течение болезни у 172 пациентов с COVID-19. 31 человек жаловался на заложенность ушей, это 18% от общего числа испытуемых. Этот симптом у себя отмечали около 12% больных с лёгкой формой инфекции.

Пшеничная подчеркнула, что заложенность ушей может встречаться при различных острых респираторных вирусных инфекциях. Если это состояние не проходит за несколько дней и к нему присоединяются боли в ухе, то нужно немедленно обратиться к врачу-отоларингологу, призвала эпидемиолог.

Ранее NEWS.ru писал о работе учёных Мичиганского университета, которые выявили причину образования тромбов при коронавирусной инфекции.