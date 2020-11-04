Эпидемиолог рассказала о нетипичном симптоме COVID-19

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что одним из симптомов коронавирусной инфекции является заложенность ушей.
Этот симптом не так часто упоминают, однако он
Пшеничная подчеркнула, что заложенность ушей может встречаться при различных острых респираторных вирусных инфекциях. Если это состояние не проходит за несколько дней и к нему присоединяются боли в ухе, то нужно немедленно обратиться к врачу-отоларингологу, призвала эпидемиолог.
Ранее NEWS.ru писал о работе учёных Мичиганского университета, которые выявили причину образования тромбов при коронавирусной инфекции.