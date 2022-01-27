Эпидемиолог рассказала, кто рискует заразиться COVID и гриппом одновременно

В число людей, рискующих заразиться одновременно и коронавирусом, и гриппом входят лица, которые страдают хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистыми недугами, ожирением и сахарным диабетом. Вероятность летального исхода при двойном заражении возрастает в несколько раз. Об этом рассказала завлабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Института вирусологии им. Д. И. Ивановского доктор медицинских наук Елена Бурцева, сообщает ТАСС.

Сославшись на данные статистики, специалист отметила, что случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом крайне редки и составляют примерно 1,2%. Однако вероятность смерти таких пациентов, по её словам, в шесть раз выше, чем у заразившихся только COVID или гриппом.

Эпидемиолог добавила , что эффективным способом профилактики заражения в обоих случаях является вакцинация. В прошлом году Минздрав России разрешил одновременно прививаться от двух инфекций.

Ранее Бурцева предупреждала, что комбинирование вакцин от коронавируса и гриппа может быть опасно, поскольку прививка от COVID нередко сопровождается негативными побочными эффектами. Она порекомендовала делать между процедурами интервал в две недели.