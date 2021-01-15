Эпидемиолог рассказал, сколько держится иммунитет после коронавируса

https://static.news.ru/photo/99afe3da-575e-11eb-85f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин рассказал, сколько, по данным исследований, у человека сохраняется иммунитет после заражения COVID-19. Он отметил, что снижаться защита организма начинает уже после третьего месяца.

Иммунитет у пациентов сохраняется от трёх до пяти месяцев, передаёт ТАСС.

После переболевания иммунитет держится от трёх до пяти месяцев, потом он плавно начинает уходить. Даже после третьего месяца мы видим снижение уровня иммунитета, — сказал он.

Такое заявление эксперт сделал в ходе совещания с вирусологами и эпидемиологами.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцинация от коронавируса в России должна быть организована так, чтобы уже к осени — традиционному эпидемическому сезону — был сформирован коллективный иммунитет.

При этом в первый год вакцинацией можно охватить больше половины населения страны, заявила она на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами страны, писал NEWS.ru.