Эпидемиолог рассказал, сколько держится иммунитет после коронавируса

Директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин рассказал, сколько, по данным исследований, у человека сохраняется иммунитет после заражения COVID-19. Он отметил, что снижаться защита организма начинает уже после третьего месяца.
Иммунитет у пациентов сохраняется от трёх до пяти месяцев,
После переболевания иммунитет держится от трёх до пяти месяцев, потом он плавно начинает уходить. Даже после третьего месяца мы видим снижение уровня иммунитета, — сказал он.
Такое заявление эксперт сделал в ходе совещания с вирусологами и эпидемиологами.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцинация от коронавируса в России должна быть организована так, чтобы уже к осени — традиционному эпидемическому сезону — был сформирован коллективный иммунитет.
При этом в первый год вакцинацией можно охватить больше половины населения страны, заявила она на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами страны, писал NEWS.ru.