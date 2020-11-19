Эпидемиолог рассказал о народных средствах профилактики коронавируса

https://static.news.ru/photo/720162dc-2aa4-11eb-acc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Galina Barbieri, Галина Барбиер/Global Look Press

Сок граната и черноплодной рябины, а также зелёный чай и витамин D могут стать прекрасными средствами профилактики коронавируса народными методами. Однако, это не поможет снизить вирусную нагрузку без соблюдения элементарных противоэпидемических мер.

Такое мнение высказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов. По словам врача, самыми эффективными мерами в борьбе с инфекцией по-прежнему остаются ношение масок, мытьё рук, соблюдение социальной дистанции, приводит слова специалиста URA.RU.

Профилактика вышеуказанными народными методами обойдётся среднестатистическому россиянину в копеечку: литр качественного гранатового сока стоит не менее 300 руб., в месяц на него может уйти 7,5 тыс. руб. Витамин D также будет стоить не менее 500 руб. в месяц, концентрат сока черноплодной рябины можно приобрести за 2 тыс. руб., оставшиеся деньги до суммы в 10 тыс. руб. — потратить на зелёный чай.

Врач отметил, что все народные средства, включая те, что были популярны в начале пандемии — имбирь, лимон, чеснок — хороши только в качестве дополнительных мер профилактики. Злоупотреблять ими не стоит, тем более не стоит бесконтрольно принимать витамин D: его дефицит в организме должен быть подтверждён анализами. Переизбыток препарата опасен для организма.

Ранее NEWS.ru сообщал, что британские и канадские медики перечислили несколько распространённых симптомов, которые среди прочего могут свидетельствовать и о заражении коронавирусной инфекцией. На них стоит обратить внимание, так как это позволит определить болезнь даже тогда, когда человек о ней ещё не догадывается.