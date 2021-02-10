Эпидемиолог рассказал, кто чаще всего умирает от пневмонии

https://static.news.ru/photo/c18afede-6baf-11eb-b94a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 95% летальных исходов внебольничных пневмоний приходятся на детей раннего возраста. Об этом сообщил заместитель руководителя по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

96% летальных исходов приходятся на детей раннего возраста, — цитирует РИА Новости эксперта, выступившего на семинаре «Грипп и острые респираторные инфекции: диагностика, терапия и профилактика».

Он подчеркнул, что, по данным ВОЗ, в 2019 году пневмония убила около одного миллиона детей. К группам риска относятся дети до пятилетнего возраста, особенно двухлетние малыши, а также беременные женщины в третьем семестре беременности.

Горелов добавил, что у детей раннего возраста преобладает вирусная этиология пневмонии, а у детей старше пяти лет на первый план выходят заболевания бактериальной этиологии, вызванные пневмококком.

Ранее пульмонолог Татьяна Неешпапа рассказала, что внебольничная пневмония входит в пятёрку по смертности от инфекционно-воспалительных процессов. Врач сообщила, что пневмонию называют внебольничной, если инфекция развилась вне стен лечебных учреждений. При подозрении на это заболевание нужно как можно скорее обратиться к врачу, а если состояние тяжёлое — вызвать на дом терапевта или скорую. При этом врач должен записать жалобы на состояние пациента, после чего проверить цвет кожи, наличие бледности, синюшности кончиков пальцев рук, измерить давление и пульс. Важно прослушать лёгкие, отмечая хрипы и изменения дыхания. Неешпапа добавила, что для профилактики заболевания следует носить медицинскую маску в период эпидемий, мыть руки с мылом, использовать санитайзер и не трогать лицо, писал NEWS.ru.