Эпидемиолог рассказал, как распознать тяжелое течение COVID-19 у ребенка

https://static.news.ru/photo/ab1b75d2-5946-11eb-b299-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Если у ребёнка появились одышка. повышенная температура, держащаяся на протяжении более трёх дней, а также сыпь, родители должны насторожиться и сообщить об этом врачу. Подобные симптомы могут свидетельствовать о коронавирусе, переходящем в тяжёлую форму. Об этом РИА Новости рассказал заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По словам медика, одышка и не снижающаяся температура являются поводом для дополнительной диагностики — рентгенографии. Выявленные на ней изменения могут говорить о развитии осложнений, включая мультивоспалительный синдром — тяжёлое состояние, при котором поражаются сразу несколько систем организма.

Что касается сыпи, то её появление может говорить о проявлении синдрома Кавасаки. А вот насморк отнюдь не является симптомом, требующим повышенного внимания. Однако лечить его всё равно надо.

По словам Александра Горелова, в большинстве случаев у детей коронавирусная инфекция протекает гораздо легче, чем у взрослых. Тяжёлые формы проявляются, согласно анализу данных, лишь в 0,2% случаев.

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