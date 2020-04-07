Эпидемиолог — Путину: результат самоизоляции проявится через неделю

https://static.news.ru/photo/ab6053ee-78e3-11ea-8dce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эффективность или провал ограничительных мер, связанных со вспышкой коронавируса в России, проявится на будущей неделе, заявил директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев на встрече с президентом Владимиром Путиным.

По словам эпидемиолога, влияние режима самоизоляции и отмены международного сообщения на ситуацию в РФ покажет себя, когда истекут 14 дней инкубационного периода коронавируса, а значит, будут появляться только те, кто заразился после введения ограничений на передвижение.

Несмотря на то что у нас продолжается рост заболеваемости внутренней, мы его наблюдаем и фиксируем, но вот результат, учитывая инкубационный период, результат мы будем наблюдать через неделю. Будет заметно, снижение заболеваемости или дальнейший рост, — цитирует Кутырева ТАСС.

По информации издания, на встрече с медиками президент попросил спрогнозировать, когда государство сможет отменить ограничения, негативно влияющие на экономику.

Как писал NEWS.ru, 28 марта в России начались нерабочие дни, сопряжённые с требованиями властей оставаться дома. Нерабочие дни продлятся как минимум до конца апреля.