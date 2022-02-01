Эпидемиолог Пшеничная рассказала об особенностях гриппа и «омикрона»

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в интервью изданию «Газета.ru» рассказала чем отличается «свиной» и новый вариант гриппа, пришедший в этом году. Пшеничная добавила, что определить, чем конкретно заболел человек, можно только проведя клинический тест. Врач также дала свой прогноз относительно сроков завершения пандемии COVID-19.

Без теста невозможно отличить грипп у пациентов от COVID—19. Та же температура выше 38 градусов, та же головная боль, та же заложенность носа, сухой кашель, першение в ротоглотке, выраженная общая слабость, боли в мышцах и суставах. Очень-очень похожи эти инфекции <...> А сейчас даже предполагать стало невозможно. В любом случае необходимо проведение лабораторного тестирования, — сказала Пшеничная.

Эксперт рассказала, что в 2021 году вернулся грипп А(H3N2), который уже появлялся несколько лет назад. Особенностью этого штамма является то, что он в основном поражает верхние отделы дыхательных путей и при нем часто начинаются бактериальные осложнения со стороны нижних отделов.

После 5-7 дней болезни кашель становится мокрым, отделяемая мокрота имеет гнойный характер, желтую окраску, выделения из носа приобретают желто-зеленый оттенок. Это говорит о том, что присоединилась бактериальная инфекция. Поэтому грипп всегда тоже был грозен и опасен, — сообщает Пшеничная.

Эпидемиолог полагает, что эта разновидность гриппа вернулся из-за того, что люди стали реже прививаться от гриппа. На фоне коронавируса вакцинация от гриппа отошла на второй планы, считает Пшеничная.

По поводу окончания распространения штамма коронавируса «омикрон», эксперт полагает, что рост продлится еще 1,5-2 месяца.

У нас просто страна огромная, регионов много, поэтому волны растянуты по времени. Это может быть дольше, чем в других странах. Я думаю, что подъем заболеваемости COVID—19 будет продолжаться еще недели две. Дальше цифры будут примерно одинаковые, и пойдет спад, — добавляет она.

Сообщается, что В России зафиксирован новый рекорд по числу выявленных заражений коронавирусом — 141 883 случая за сутки. Предыдущий максимум был отмечен 1 февраля и составлял 125 836 случаев. Общее количество заболевших с начала пандемии превысило 12,1 млн человек, сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

За 24 часа госпитализирован 17 201 человек. Из больниц по выздоровлению выписаны 48 426 россиян. Всего за время пандемии число выздоровевших перевалило 10 млн человек.