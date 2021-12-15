Эпидемиолог призвала к социальной ответственности в зимние праздники

Эффективной альтернативой санитарному режиму с QR-кодами на новогодние праздники может стать социальная ответственность россиян, заявила врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова. Она призвала заболевших на праздники россиян оставаться дома, не посещать массовые мероприятия и избегать контактов с другими людьми, цитирует «Радио 1».

Люди, конечно, ждут этого праздника. Я думаю, что ограничения вводить не будут. Но здесь должна быть гражданская ответственность. Если человек заболел, то не надо ходить в гости, не надо посещать массовые мероприятия, а следует оставаться дома. И если мы находимся в общественных местах, то обязательно надо надевать маску. И соблюдать социальную дистанцию — как ни хочется обниматься и поздравлять друг друга, — подчеркнула Белякова.

Она также рассказала о незначительной тенденции к снижению заболеваемости коронавирусом. Однако эпидемиолог подчеркнула: непривитые и непереболевшие россияне являются «горючим материалом», который может «вспыхнуть» при появлении нового штамма COVID.

Ранее группа австралийских учёных из Сиднейского университета заявила о разработке в ближайшем будущем стопроцентной вакцины от коронавируса. Она будет разработана на основе прививки от туберкулёза.