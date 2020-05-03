Эпидемиолог призвал не пугаться роста в РФ числа зараженных COVID-19

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Увеличение числа подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки не означает «углубления пандемии», заявил директор научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им.Н.Ф.Гамалея Александр Гинцбург. Оно связано с тем, что за последние 10 дней тестирование увеличилось в два раза.

Цифра растёт, потому что расширяется тестирование. Не надо быть математиком при этом, чтобы понять, что, соответственно, мы выявим больше инфицированных, — сказал Гинцбург «Интерфаксу».

Всего за последние 24 часа было выявлено 10 633 новых случая заражения во всех регионах России. Резкий рост заболеваемости был отмечен ещё накануне, когда стало известно о 9623 подтверждённых диагнозах за сутки. Для сравнения: 1 мая в стране выявили 7933 заболевших, 30 апреля был прирост в 7099 человек, 29 апреля — в 5841.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 134 687 случаев коронавируса, выздоровели 16 639 человек, 1280 умерло, писал NEWS.ru.







