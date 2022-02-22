Эпидемиолог посоветовал переболевшим коронавирусом отказаться от моря

Научный консультант Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ, директор института клинической медицины и эпидемиолог Дмитрий Константинов посоветовал переболевшим коронавирусом на месяц отказаться от поездок на море. В первую очередь это касается тех, кто перенёс тяжёлое и крайне тяжёлое течение болезни, сообщает RT.

По словам специалиста, после любого заболевания в течение двух-трёх недель наблюдается постинфекционная астения, в том числе и после коронавируса.

В этот период организму требуется поддерживающая, укрепляющая терапия. Избыточная инсоляция вредна для любого организма, для того, который восстанавливается после коронавируса, — тем более, — сказал врач.

Константинов рекомендовал отказаться на время от поездок на море и тем, кто в лёгкой форме перенёс коронавирус. Месяц стоит подождать, так как для постковидного синдрома характерны долгосрочные патологические проявления. Они имеют свойство сохраняться в течение трёх и более месяцев после болезни.