Эпидемиолог опроверг влияние перенесённого коронавируса на потомство

https://static.news.ru/photo/9d4b5a9c-3a17-11eb-8d46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jiri Hubatka/imagebroker.com/Global Look Press

Коронавирусная инфекция не может оказать влияние на потомство, если человек выздоровел. Об этом заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян.

Нет, если человек выздоровел, прошёл курс реабилитации, то на его потомстве болезнь никак не отразится, — цитирует специалиста РИА Новости.

Он напомнил, что в случая тяжёлых форм заболевания реабилитация может происходить достаточно длительное время.

Ранее медики опровергли предположение китайских врачей о том, что переболевшая коронавирусом женщина может стать бесплодной. Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов заявил, что теория не несёт научный характер, поскольку на эту тему очень мало исследований. Опасность есть, если не лечить вирус во время беременности, но пока эти предположения остались предположениями.

Как писал NEWS.ru, акушер-гинеколог Любовь Ерофеева заявила, что после излечения от коронавирусной инфекции женщине нужно подождать три месяца, поскольку в лечении используются различные препараты, которые могут негативно сказаться на репродуктивном аппарате.