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Эпидемиолог оценил сроки, в которые коронавирус станет сезонным

16:26, 29 октября 2021
Эпидемиолог оценил сроки, в которые коронавирус станет сезонным Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Сроки, когда коронавирус станет сезонным заболеванием, сейчас предсказать невозможно. Это связано с тем, что данный процесс зависит от множества факторов, заявил на Евразийском экономическом форуме заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Его слова приводит ТАСС.

Горелов отметил, что в мире нет противовирусных препаратов, которые бы регулировали инфекционный процесс, а против коронавирусной инфекции вакцинировано только 10% населения Земли. Между тем вирус стремится «ускользнуть» именно к организму, не имеющему иммунитета.

Именно в неиммунном организме чаще всего происходят его изменения, отмечаются все мутации, с которыми человечество сталкивается вновь и вновь, — сказал эксперт.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что коронавирусная инфекция останется с человечеством навсегда: COVID-19 переболеют все, и в будущем это будет обычное сезонное заболевание. Станут привычными и волны коронавируса, когда каждые полгода-год у людей будет снижаться иммунитет. Масочный же режим может считаться аналогом вакцинации, то есть обучением организма к встрече с различными штаммами коронавирусной инфекции.

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