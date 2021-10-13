Эпидемиолог оценил прогнозы математиков на ход пандемии

Из двух предложенных петербургскими математиками сценариев развития пандемии COVID-19 сбудется пессимистичный. Об этом «Невским Новостям» рассказал замдиректора по научной работе НИИ эпидемиологии Пастера Владимир Дедков. Он считает, что рост заболеваемости вызван игнорированием правил безопасности.

Чтобы понять, как они считают, надо посмотреть на детали математической модели. Но, исходя из логики, может вполне и 35 [тысяч заражений в сутки] быть к концу месяца, если не введут ограничений. Это будет вполне логично. Оптимистический прогноз уже не состоялся. Под 30 заболеваемость. Я могу только сказать, что до Нового года будет тяжело, потом будет спад. В числах это сложно предсказать, много параметров слишком, — сказал Дедков.

Он добавил, что заболеваемость растёт из-за отказа вакцинироваться и несоблюдения режима, при том что множество граждан вернулись из отпусков.

Ранее специалисты Центра интеллектуальной логистики СПбГУ составили прогноз, согласно которому в России к середине ноября ежесуточное число заражённых новым коронавирусом может достигнуть 26,5 тысячи человек. По словам руководителя научного центра Виктора Захарова, данный показатель может достигнуть отметки в 35 тысяч человек.