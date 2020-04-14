Эпидемиолог объяснил, почему в РФ не будет итальянского сценария с COVID-19

https://static.news.ru/photo/a4ee91a4-7e6c-11ea-a83d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Claudio Furlan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Врач-эпидемиолог Тимур Пестерев объяснил, чем вызвана тяжёлая ситуация с эпидемией коронвируса в Италии. По его словам, власти пропустили начало распространения инфекции и слишком поздно ввели режим изоляции населения. Россия отреагировала быстрее, поэтому такого взрывного роста больных ожидать не стоит, отметил он.

В разговоре с «Московским комсомольцем» Пестерев отметил, что на данный момент в РФ прирост по заболеваемости COVID-19 «не экспоненциальный, не огромный», однако за развитием ситуации нужно следить.

С точки зрения эпидемиолога, пока в стране нет предпосылок для резкого скачка распространения инфекции. В то же время медик не считает, что для достижения плато в ситуации с коронавирусом России понадобятся месяцы.

Если говорить об оптимистичных прогнозах — конец апреля-начало мая, по пессимистичным — конец мая, — подчеркнул Пестерев.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 1,9 млн человек, более 119 тысяч скончались.

Самая сложная ситуация из-за коронавируса в США, Италии и Испании. В Америке количество заболевших превысило полмиллиона. На Апеннинском полуострове на фоне высокого показателя инфицированных — больше 159 тысяч — наблюдается и высокий показатель смертности: 20,4 тысячи человек. Испания на данный момент является лидером по числу заражений в Европе: диагноз COVID-19 там поставлен 172,5 тысячи пациентов.

В России выявлено 21 102 случая коронавирусной инфекции (+2774 за последние сутки), она унесла жизни 148 человек. В Москве диагноз подтверждён в 13 002 случаях, писал NEWS.ru.