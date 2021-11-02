Эпидемиолог не увидел смысла в продлении выходных дней из-за COVID-19

Ведущий специалист центра им. Гамалеи Фёдор Лисицын заявил, что продлевать нерабочую неделю, введённую в связи с распространением коронавирусной инфекции, нет необходимости. По его словам, дальнейшее растягивание выходных дней может привести к недовольству общественности и снижению иммунитета, передаёт ТАСС.

Это больше нанесёт социального вреда, это принесёт больше озлобления в обществе и снижение уровня иммунитета за счёт социальных переживаний людей, которые временно не работают, не знают, как им заплатят зарплату, — сказал Лисицын.

Он отметил, что введённых выходных дней достаточно для некоторого растягивания пика заражений во времени, но кардинально на количество заболевших они не повлияют.

То, ради чего делаются все эти локдауны, — растянуть по времени пик. Число заражённых, как показала практика, они изменяют не сильно. А вот растянув по времени, мы даём возможность медицине помочь всем, а не пытаться селектировать, — подчеркнул эпидемиолог.

Лисицын также выразил надежду, что морозы и тяжёлый климат помогут погасить эпидемию. По его мнению, в таких условиях вне помещений вирус распространяется гораздо хуже.

По состоянию на 2 ноября нерабочие дни после 7 ноября продлила Новгородская область. Власти региона добавили к выходным неделю. На пороге аналогичного решения находятся Ульяновская и Амурская области, а также Республика Коми.

Нерабочие дни в России в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой объявлены с 30 октября по 7 ноября в соответствии с указом президента Владимира Путина. Главы регионов имеют полномочия самостоятельно корректировать сроки выходных.