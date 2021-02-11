Эпидемиолог назвала смертельно опасное осложнение при коронавирусе

https://static.news.ru/photo/bb4e6cd4-6c83-11eb-aa1f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Смертельный исход при коронавирусе во многих случаях связан с поражением сердечно-сосудистой системы. Об этом рассказала замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского при Роспотребнадзоре доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

В ходе онлайн-семинара «Грипп и острые респираторные инфекции: диагностика, терапия и профилактика» она сообщила, что несмотря на стабилизацию ситуации и снижение смертности в мире в целом, в ряде стран сохраняются высокие эпидемические потери.

Таким образом, во многих случаях летальные исходы связаны не только с поражением лёгких, но и с поражением сердечно-сосудистой системы, патологические изменения которой есть у большого числа пациентов.

Большее чем у 80% на фоне COVID-19 отмечаются те или иные существенные изменения на электрокардиограммах. Мы видели немалое количество случаев с повышением артериального давления, немалое количество пациентов предъявляли жалобы на загрудинные боли, — цитирует Руженцову РИА Новости.

Одно из зарубежных исследований показало, что у 60% заразившихся коронавирусной инфекцией имеются признаки воспалительных изменений в миокарде. У трёх четвертей фиксируются те или иные патологические изменения со стороны сердца и сосудов.

Ранее, как писал NEWS.ru, теледоктор Елена Малышева назвала болезни, при которых мужчин надо прививать от коронавируса.