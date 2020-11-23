Эпидемиолог назвала одышку самым грозным симптомом коронавируса

https://static.news.ru/photo/3c817090-2de5-11eb-9d2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Появление одышки наряду с обычными при респираторных инфекциях симптомами является самым грозным из проявлений COVID-19, предупредила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Пшеничная подчеркнула, что такое состояние является веским поводом для немедленного обращения за помощью к медикам, передаёт ТАСС.

Эксперт добавила, что сочетание респираторных симптомов (насморк, кашель, чихание, боль в горле, лихорадка, слезотечение) с потерей обоняния в большинстве случаев может свидетельствовать о заражении коронавирусом, но даже такая комбинация не является специфической для новой инфекции и может встречаться при других заболеваниях.

По состоянию на 23 ноября 2020 года в России COVID-19 заболели 2 114 502 человека (+25 173 за последние сутки), 36 540 пациентов погибли (+361 за последние сутки).

Как писал NEWS.ru, несколько первичных заболевших коронавирусной инфекцией, вероятно, были инфицированы от разных носителей в разное время. Об этом заявил на брифинге директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.