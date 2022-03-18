Эпидемиолог назвала необходимые весной витамины

Весной иммунитету нужны витамины групп В, С, D и Е, рассказала врач-эпидемиолог Яна Кузьмичёва изданию РИАМО. Нехватка витаминов начинается к началу весны в том числе потому, что зимой на улице было мало солнца, отметила она.

К началу весны из-за нехватки витаминов в организме начинается гиповитаминоз. Например, мы получаем витамин D в основном под действием лучей солнца, а зимой их мало. Из-за этого к началу весны иммунитет снижается, и его необходимо укреплять, — сказала Кузьмичёва.

Витамины группы В, по её словам, можно восполнить из молока и яиц, злаковых и бобовых, картофеля и мяса. Витамин Е — из орехов, растительного масла и семечек. Витамин С есть в цитрусовых, в смородине, шпинате, а также в томатах и шиповнике.

Ранее врач-эндокринолог Антон Поляков в разговоре с NEWS.ru перечислил витамины, которые должны быть в рационе каждого россиянина. По словам эксперта, область проживания тоже необходимо учитывать, однако это не значит, что люди, проживающие на юге, не страдают от нехватки витамина D. Врач отметил, что «не видел ни одного человека на территории РФ с нормальным уровнем витамина D без дотации». При этом, по его словам, у большинства граждан «завал по группе витамина B».