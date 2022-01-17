Эпидемиолог назвал сроки проникновения штамма «омикрон» в регионы РФ

На распространение штамма «омикрон» в регионах России может уйти от двух недель. Такой прогноз в интервью «Известиям» дал заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

От двух недель. Быстро, потому что каникулы завершились тем, что к нам из 20 стран привезли «омикрон», — рассказал эксперт.

Он также отметил, что зарубежные страны больше не являются ключевым источником распространения инфекции. Новый штамм активно циркулирует внутри России, он проявился в популяции. В настоящее время «омикрон» активно вытесняет предыдущий штамм «дельта» в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. За Уралом ситуация пока несколько иная.

Учитывая большую заразность штамма, эпидемиолог предсказывает шестизначные цифры заболевших.

Первые случаи заражения «омикроном» в России были зафиксированы 6 декабря 2021 года. Тогда новый штамм был обнаружен у двух граждан, прибывших из ЮАР. К 14 января, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, число заражённых превысило 700 человек.

Ранее сообщалось, что в России разработали тест на нейтрализующие «омикрон» антитела.