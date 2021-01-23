Эпидемиолог назвал срок появления антител после прививки от COVID-19

https://static.news.ru/photo/c53721ae-5cd0-11eb-8aad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Иммунитет после вакцинации от COVID-19 вырабатывается у человека через 32–45 дней, а максимальный — через 56 дней. Об этом сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Не ранее чем через 32–45 дней вырабатываются антитела, а максимальное количество через четыре инкубационных периода — 56 дней — вырабатывается, — заявил в эфире телеканала «Доктор» Горелов.

Комментируя частые ложноотрицательные результаты на коронавирус, он пояснил, что их чаще всего показывают экспресс-тест-системы. По его словам, все тест-системы абсолютно разные и по своей чувствительности, и по специфичности.

Если вы выбираете тест-систему со специфичностью выше 92%, ошибки быть не может. Наиболее часто ложноотрицательные результаты бывают при использовании так называемых экспресс-тест-систем, когда вам результат нужен через 15–20 минут. Здесь 50 на 50, — уточнил Горелов.

Как писал NEWS.ru, иммунитет к коронавирусу у вакцинированных «Спутником V» сотрудников НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи сохраняется уже девять месяцев. Представитель центра, в котором создали этот препарат, подчеркнул, что уровень антител у вакцинированных при этом выше, чем у переболевших. Это объясняется тем, что при инфекции плохо формируются герминальные центры в лимфоузлах и вообще в постинфекционном периоде плохо вырабатываются антитела.