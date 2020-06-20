Эпидемиолог назвал причину быстрого создания российской вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/12da0e54-b307-11ea-bca3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Быстрый выход на клинические испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции обусловлен хорошей технологической платформой, зарекомендовавшей себя при создании вакцины от вируса Эбола. Об этом сообщил руководитель центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, используя платформу, центру имени Гамалеи совместно с Минобороны России удалось за короткое время пройти весь спектр научной исследовательской работы и доклинические испытания. Этого добились за счёт того, что ранее были разработаны несколько вакцинных препаратов, в том числе против вируса Эбола.

Гинцбург поблагодарил Минобороны России за плодотворную и качественную работу и отметил, что высокий уровень взаимодействия позволяет в ограниченные сроки добиваться необходимого результата, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, выпуск российской вакцины от коронавируса может стартовать уже осенью 2020 года. Испытания проводятся совместно Минобороны РФ и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Испытания вакцины на безопасность, токсичность, иммуногенность, а также защитную эффективность на животных были проведены в 48-м Центральном научно-исследовательском институте Министерства обороны России.

Ранее в Минздраве РФ заявили о старте клинических испытаний двух видов вакцин от коронавируса. Первые добровольцы получили препарат 18–19 июня. Исследования двух форм вакцины, жидкой и лиофилизированной, проводятся в двух медучреждениях в Москве.

Обе вакцины разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. В испытаниях принимают участие две группы добровольцев, по 38 человек в каждой. Одной группе испытателей вводят вакцину в форме раствора внутримышечно. Этим занимаются специалисты военного госпиталя им. Бурденко. В Сеченовском университете используют порошок для приготовления раствора, который также вводят внутримышечно.

Самочувствие добровольцев, которые 18 июня первыми получили российскую вакцину от коронавируса, не ухудшилось — они чувствуют себя нормально, сообщили в Минобороны РФ. За участниками испытаний непрерывно наблюдают в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, выпуск вакцины против коронавируса российского производства ожидается уже в сентябре 2020 года. В августе производители рассчитывают зарегистрировать препарат.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко считает, что если на рынке появятся сразу несколько вакцин от коронавируса, это будет наиболее правильным решением.

В свою очередь Всемирная организация здравоохранения заявила, что европейская вакцина от COVID-19 также может быть готова уже осенью. Речь идёт о совместной разработке Оксфордcкого университета и итальянской компании Irbm. Тем временем в США планируют летом произвести завершающую стадию клинических испытаний трёх вакцин против коронавируса.