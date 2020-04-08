Эпидемиолог назвал маски лучшим средством против коронавируса

Президент России Владимир Путин объявил, что врачам, которые работают с заражёнными коронавирусом, начнут доплачивать по 25–80 тысяч рублей в месяц.

Путин отметил, что дополнительные выплаты начнутся в апреле и сохранятся как минимум до конца июня. Государство уже выделило регионам 10 миллиардов рублей из федерального бюджета. Президент уточнил, что врачи получат...