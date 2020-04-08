Эпидемиолог назвал маски лучшим средством против коронавируса

Эпидемиолог из Калифорнийского университета Брендон Браун оценил эффективность средств профилактики COVID-19 и признал медицинскую маску лучшим из них.
По словам Брауна, главная причина эффективности маски — снижение шанса дотронуться до лица и занести вирус на слизистую. Он назвал непреднамеренные касания наиболее частой причиной заражения.
Ношение перчаток не заставляет вас меньше дотрагиваться до своего лица. Если бы нам эксперимента ради нужно было бы в течении нескольких часов носить боксерские перчатки, мы бы все равно пытались потрогать или потереть лицо, — цитирует Брауна РИА Новости.
Медик подчеркнул, что коронавирус погибает при тщательном мытье рук.
Как писал NEWS.ru, в апреле Россия начала производить до 1,6 миллионов медицинских масок в сутки. Сообщения о дефиците средств защиты в аптеках поступают с первых дней ограничительных мероприятий по коронавирусу.