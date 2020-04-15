Эпидемиолог Минздрава спрогнозировал спад коронавируса в Москве в июне

https://static.news.ru/photo/23d5bf16-7f2a-11ea-ba88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Снижение числа заразившихся коронавирусом в Москве будет наблюдаться в июне — июле, при условии соблюдения всех мер профилактики и безопасности. Такой прогноз дал завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

В эфире телеканала «Доктор» он отметил, что если все рекомендации будут соблюдаться, то в конце апреля или начале мая будет переломный момент, который позволит выйти сначала на плато и потом уже перейти к периоду спада эпидемиологической угрозы.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились 2 млн человек, более 128 тысяч скончались.

В России выявлено 24 490 случаев коронавирусной инфекции (+3388 за последние сутки), 1986 человек выздоровели. Болезнь унесла жизни 198 пациентов. В Москве диагноз COVID-19 поставлен 14 776 (+1774 за последние сутки) заболевшим.

Ранее исследователи Школы общественного здравоохранения Чана при Гарварде заявили, что если вакцина против коронавируса не будет изобретена в ближайшее время, то указы о нахождении дома и закрытии школ придётся продлить до 2022 года, писал NEWS.ru.