Эпидемиолог Минздрава РФ предупредил о росте заболеваемости COVID-19

https://static.news.ru/photo/6cec2158-780e-11eb-8f58-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

К лету в России ожидается снижение заболеваемости коронавирусом, а в следующий осенне-зимний период возможен подъём. Об этом рассказал главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

Не исключена возможность некой активизации эпидемического процесса в осенне-зимний период, последующий период, но сейчас в заболеваемости должен спад произойти в летний период, — цитирует его РИА Новости.

Специалист отметил, что подобные подъёмы не следует называть «волнами», гораздо уместнее говорить об активизации эпидпроцесса. По словам Брико, рост заболеваемости может быть сглажен выработкой коллективного иммунитета и вакцинацией населения.

За последние сутки в России зафиксировано 11 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Из больниц по выздоровлении выписаны 15,7 тысячи пациентов, скончались 428 человек. Всего с начала пандемии в стране заразились более 4,2 млн человек. Из них выздоровели свыше 3,7 млн и 84,8 тысячи стали жертвами инфекции.

Ранее NEWS.ru писал, что руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сравнила ситуацию с распространением коронавируса в РФ и в мире. По её словам, Россия показывает гораздо лучший результат в прохождении эпидемического процесса, чем большинство стран. Она также напомнила, что в РФ к настоящему моменту зарегистрированы уже три вакцины от COVID-19.