Эпидемиолог: человек может заразиться «дельтой» и «омикроном» одновременно

Человек может заразиться одновременно двумя штаммами коронавируса — «дельтой» и «омикроном». Об этом заявил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире Первого канала.

Вопрос: возможно ли сосуществование в организме двух штаммов — дельты и омикрона? Ответ: абсолютно возможно, — сказал он.

О возможности заражения двумя штаммами единовременно также сообщил главный медицинский специалист компании Moderna Пол Бёртон. Он отметил, что в ближайшие месяцы штаммы «омикрон» и «дельта» будут сосуществовать, и «омикрон» начнёт инфицировать людей на фоне сложной ситуации с «дельтой», а это может привести к появлению новых мутаций.

Ранее вирусолог Пётр Чумаков не исключил вероятность того, что штамм коронавируса «омикрон» был искусственно создан, о чём говорит характер его мутации, соединившей все предыдущие варианты вируса. По его словам, ослабленный характер вируса может объясняться тем, что его создатели решили прекратить пандемию.