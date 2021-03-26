Энодкринолог рассказала о связи чувства усталости и опасных болезней

Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Екатерина Иванникова рассказала, почему многие люди постоянно чувствуют усталость и как с ней бороться. Медик отметила, что это состояние может быть признаком опасных патологий.
Иванникова в беседе с «Москвой 24»
Врач также допустила, что усталость может быть связана с реакцией организма на длительную стрессовую нагрузку.
Многие сейчас имеют какие-то материальные проблемы после пандемии, ограничения в свободе передвижения и прочее. Так что можно посоветоваться и с психотерапевтом, — посоветовала Иванникова.
Эндокринолог рекомендовала увеличить физическую активность, пересмотреть режим сна и есть больше свежих фруктов и овощей, чтобы справиться с усталостью. Если человек уделил внимание всем этим моментам, но его всё равно беспокоит аномальная утомляемость, следует обратиться к врачу. Речь может идти о сахарном диабете, анемии, нарушении функции щитовидной железы и ряде других заболеваний, которые вызывают чувство усталости.
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