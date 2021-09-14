Эндокринолог заявила о вреде фруктозы для фигуры

Считается, что фруктоза — это натуральный сахарозаменитель, потому что содержится в продуктах естественного происхождения. Однако такая замена может оказаться небезобидной для фигуры . Об этом Pravda.ru рассказала эндокринолог, диетолог Елена Владимировна Островская.

По словам врача, фруктоза провоцирует ожирение — она не нужна ни мозгу, ни мышцам. При употреблении продуктов с фруктозой идёт нагрузка на печень, где этот углевод разу превращается в жир, причём в виде триглицеридов, которые в итоге осядут на стенках сосудов и сформируют атеросклеротические бляшки. Также из-за фруктозы в кишечнике увеличивается площадь всасывания питательных веществ, у человека начинает усваивается больше еды, и возникает ожирение.

Островская напомнила, что большое количество фруктозы содержится в дынях, арбузах, бананах и сухофруктах. Например, в 100 граммах арбуза содержится 5 граммов фруктозы. В одном яблоке — четыре-пять граммов фруктозы. Безопасное количество фруктозы в сутки — 30-40 граммов. То есть два яблока в день вполне безобидны, пояснила диетолог.

Натуральные фрукты более физиологично употреблять в 16–17 часов, когда усталость появляется, сонливость, физиологический выброс инсулина. В это время хорошо перекусить чем-нибудь натурально сладким, — сказала врач.

Ранее член Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин рассказал, что переизбыток сахара в организме ведёт к загущению крови, что приводит к задержке газообмена и нарушению питания клеток.