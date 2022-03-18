Эндокринолог заверила, что гормональные препараты в России останутся

Восполняющие дефицит гормонов щитовидной железы препараты продолжат быть доступны в России, заверила эндокринолог Зухра Павлова в разговоре с KP.RU. Они производятся не только в Германии, но и в той же Индии. Кроме того, есть российская замена, отличающаяся дозировкой, отметила врач.

У меня есть большая надежда на то, что в ближайшее время эта дефицитная сейчас ниша заполнится. Стоит вспомнить и о том, что очень многие немецкие и другие фармацевтические компании из Европы, чётко обозначили свою позицию: они не уходят с российского рынка. Да, эти компании прекращают инвестиции в российские технологии, но препараты поставлять продолжат, потому что война с пациентами — это совсем не гуманная история, которая точно не сыграет на пользу репутации, — сказала Павлова.

Сейчас возник дефицит из-за того, что люди панически скупают препараты, считает она. Но лекарства на складах есть, они скоро появятся, в чём фармакологи заверили экспертное сообщество эндокринологов, заявила Павлова.

Ранее в Минпромторге сообщили, что запасов жизненно необходимых и важнейших лекарств и сырья для них в России хватит на срок до года. В ведомстве подчеркнули, что ведётся работа по поиску альтернативных логистических операторов и новых коридоров поставок.