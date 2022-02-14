Эндокринолог рассказала о пользе поцелуев

Наиболее значимым положительным эффектом от поцелуев является укрепление иммунитета: когда люди целуются, из-за обмена бактериями и вирусами между партнёрами в организмах начинается активная выработка иммуноглобулина А, это полезно для защиты от ОРВИ и других заболеваний, считает эндокринолог Екатерина Иванникова. Помимо этого, во время поцелуев вырабатывается дофамин — гормон удовольствия, определяющий настроение, пишет KP.RU.

Дофамин также отвечает за формирование чувства любви к своему партнёру. То есть чем больше мы целуемся, тем глубже и сильнее наши чувства. А ещё поцелуй укрепляет семейный союз и потому, что кроме дофамина в момент соприкосновения губ вырабатывается и окситоцин — гормон, который вызывает эмоциональную привязанность и обеспечивает стрессоустойчивость. Поэтому считается, что в тех парах, где целуются чаще, семейные союзы крепче, — заверила Иванникова.

Помимо этого, при поцелуе люди «отвлекаются» от желания съесть что-нибудь сладкое. Это происходит по той причине, что человек оказывается в приподнятом психологическом состоянии, а его система поощрения не акцентируется на приёме пищи. Также поцелуи любимого человека действуют как обезболивающее из-за синтеза эндорфинов. Иванникова напомнила, что при поцелуях задействуются различные мышцы лица. По её словам, такая «тренировка» является профилактикой возрастных изменений лица.

Ранее психолог Александр Шахов назвал пять признаков выгорания в отношениях. По его словам, отличительным признаком является отсутствие поцелуев и тактильного контакта.