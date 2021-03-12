Эндокринолог рассказала о лучшей профилактике диабета

https://static.news.ru/photo/3453b976-83c8-11eb-8537-96000091f725_660.jpg Фото: West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

Если у человека есть избыточный вес, то он находится в группе риска по возникновению диабета. Об этом напомнила врач-эндокринолог Юлия Мануйлова.

По словам специалиста, людям с лишним весом нужно ежегодно сдавать кровь на глюкозу. Причём делать это надо не в домашних условиях с помощью глюкометра, а в условиях лаборатории.

При этом лучшей профилактикой диабета, считает Мануйлова, является сохранение нормальной массы тела.

Если у человека нормальный вес, то чтобы избежать сахарного диабета, даже если у него есть наследственность, есть родственники с сахарным диабетом II типа, то основная профилактика сахарного диабета — это нормальный вес. Чем меньше вес — тем меньше риск заболеть, — объяснила эксперт в беседе со «Звездой».

Эндокринолог также дала совет чтобы не поправиться, или наоборот похудеть: меньше есть и больше двигаться, чтобы «расход калорий был больше, чем их приход».

Для этих целей подойдёт любая диета, если она будет с ограничением калорийности. Это должна быть не кратковременная диета, а привычка правильно есть. Это на всю жизнь. <...> Мы оговариваем с пациентами, что надо исключить из их рациона. Но исключить нужно навсегда, — сказала медик.

Ранее NEWS.ru писал, что лишние килограммы более опасны для здоровья мужчин, чем женщин. Об этом предупредила диетолог Елена Соломатина. Она объяснила это гормональными особенностями организма. Избыточный вес только поможет пережить менопаузу представительницам прекрасной половины человечества, так как такие килограммы берут на себя роль эндокринного органа.

У мужчин эту роль на себя берёт живот, который начинает вырабатывать аналоги женских половых гормонов — эстрогенов. В результате падает тестостерон, а он у мужчин отвечает за целый ряд важных вещей, включая сохранение физических параметров и мышц, сказала она.