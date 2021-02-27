Эндокринолог рассказала о безопасных заменителях сахара

https://static.news.ru/photo/08f9cecc-7965-11eb-a7b2-96000091f725_660.jpg Фото: digifoodstock.com/CTK/Global Look Press

Эндокринолог клиники МГУ кандидат медицинских наук Зухра Павлова заявила, что для людей, использующих заменители сахара, лучшим выбором будут эритрит, стевия или сукралоза.

Стевия в 300 раз слаще, чем сахар, поэтому буквально две капли на стакан воды или кофе — и получается очень сладко, некалорийно и без всякого влияния на углеводный обмен, — пояснила эксперт в беседе с радио Sputnik.

Она добавила, что для тех потребителей, которых из-за горьковатого травяного привкуса не устраивает стевия, из того же сырья создан подсластитель стевиозид, не дающий горечь.

Особенностью искусственного продукта сукралозы Павлова назвала то, что он безвреден даже для беременных женщин и грудных детей.

Это практически единственный сахарозаменитель, который во всём мире разрешён для употребления и беременным, и грудным детям, настолько он доказал свою безопасность, — подчеркнула эндокринолог.

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