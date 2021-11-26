Эндокринолог рассказала, как распознать симптомы диабета по состоянию рук

Развитие сахарного диабета можно определить по состоянию рук. Об опасном уровне сахара в крови свидетельствует так называемый синдром жёсткой руки, который специалисты называют «диабетической хироартропатией». Об этом 5-tv.ru рассказала эндокринолог Елена Сюрашкина.

Она пояснила, что при данном синдроме кожа ладоней становится толще и приобретает восковый вид. Кроме того, нарушается сгибательная функция суставов. Так, если при соединении ладоней вместе пальцы не соприкасаются друг с другом, это может быть сигналом того, что повышенный уровень сахара в крови разрушает мелкие сосуды и нервные волокна.

К признакам диабета также относятся онемение и скованность. Обычно онемение начинается с мизинца, постепенно оно переходит на большой палец. Затем наступает скованность, при которой становится невозможно полностью распрямить ладонь. Скованность может распространяться не только на мелкие, но и на крупные суставы.

Специалист добавила , что говорить о развитии диабета могут также такие симптомы, как частые головные боли, сонливость и вялость, сильная жажда, сухость кожи, боли в животе, запах ацетона изо рта, частое мочеиспускание, раздражительность. Эндокринолог подчеркнула, что подобные признаки нельзя оставлять без внимания, поскольку они могут привести к серьёзным последствиям.

Ранее врач-эндокринолог Ольга Котешкова рассказала, что употребление сладкой пищи не является основной причиной развития диабета. Ключевую роль играет масса тела.